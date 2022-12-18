نائب بالكونجرس يحث الشعب الأمريكى على حذف تطبيق «تيك توك» من هواتفهم

وقال "جالاجر"، فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى: "بصفتى عضوًا أصغر سنًا فى الكونجرس، أعلم أن طلبى هذا سيجعلنى غير محبوب جدًا لدى المراهقين والعديد من الفئات الأخرى".
وأضاف: "السؤال الذى يتعين علينا طرحه هو ما إذا كنا نريد منح الحزب الشيوعى الصينى القدرة على تتبع موقعنا، وتتبع مواقع الإنترنت التى نزورها حتى عندما لا نستخدم تطبيق (تيك توك) نفسه، ونظرًا لأن نسبة كبيرة من الأمريكيين يستخدمون التطبيق لمعرفة آخر الأخبار، فهل نريد فعلًا أن يكون لدى الصين القدرة على انتقاء تلك الأخبار؟".
وأشار "جالاجر" إلى أن الحزب الشيوعى الصينى الحاكم يسيطر على شركة "بايت دانس" بشكل فعال، مُشبهًا استخدام الولايات المتحدة لتطبيق "تيك توك" بفرضية السماح للاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة بشراء صحيفة "نيويورك تايمز"، موضحًا اعتقاده أن القدرة على انتقاء الأخبار هى أداة هائلة وسلاح لا نريد أن نمنحه للحزب الشيوعى الصينى.
الجدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ الأمريكى صوت، يوم الأربعاء الماضى، على حظر تطبيق "تيك توك" على هواتف العمل الخاصة بمسئولى الحكومة الأمريكية، فى محاولة لمكافحة المخاوف الأمنية المستمرة بشأن التطبيق.
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