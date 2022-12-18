999 مكالمة لتنبيه الأطفال من البرك والبحيرات المتجمدة فى لندن

جدة - نرمين السيد - وبحسب skynews قالت فرقة الإطفاء فى لندن إنها أجرت "999 مكالمة خلال الأيام القليلة الماضية" لتنبيههم إلى الأطفال والكلاب الذين يمشون فى البرك والبحيرات المتجمدة.

وحذرت فى منشور على Twitter: "قد تبدو قوية بما يكفى للوقوف عليها ، لكنها فى كثير من الأحيان ليست كذلك. إذا وقعت فى مياه جليدية ، فإن خطر انخفاض حرارة الجسم مرتفع ويمكن أن يكون قاتلاً.

جاء النداء بعد وفاة أربعة صبية تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و 11 عاما سقطوا فى بحيرة متجمدة فى حديقة بابس ميل فى سوليهول ، ويست ميدلاندز.