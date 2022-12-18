«مرسيدس» تعرض أول عربة أعمال «دايملر 1899»

جدة - نرمين السيد - وتتميز السيارة العريقة بلوح معدنى ضخم لحمل البضائع، ولم تكن توفر أى حماية إضافية للركاب والأمتعة المنقولة، وتأتى قوة السيارة من محرك مشعاع أنبوبى من اختراع "فيلهلم مايباخ"، ينتج 5.6 حصانًا ويسمح بنقل حمولات تزن 500 كيلوجرام، والتنقل بسرعة قصوى 16 كم/س.
وفى عام 1900، أطلقت الشركة الألمانية نسخة أحدث توفر محركين اختياريين مع قوة قصوى 12 حصان، وقدرة حمل 800 كيلو جرام.
وشملت ميزات العربة بعد سنوات من تطورها جنازير لدفع العجلات، وإطارات مطاطية بدلًا من الخشبية ضمن تحسينات مستمرة قدمتها الشركة الألمانية عامًا بعد عام، واليوم، تستقل "مرسيدس" بلقب أول سيارة بمحرك احتراق داخلى فى تاريخ السيارات، وأقدم شركة سيارات مستمرة إلى اليوم.
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