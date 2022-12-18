روسيا تستعين بالموسيقيين على الخطوط الأمامية لحربها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وسلطت وزارة الدفاع البريطانية الضوء على إنشاء اللواء فى تحديث إستخباراتى اليوم الأحد.

فى غضون ذلك، قالت الحكومة الروسية إن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو زار القوات على الخطوط الأمامية فى أوكرانيا.

وتأتى هذه الزيارة فى الوقت الذى قال فيه مسؤولو دفاع بريطانيون إن المعنويات المنخفضة لا تزال تشكل "نقطة ضعف كبيرة فى معظم القوات الروسية".

قالت المملكة المتحدة إن اللواء الإبداعى الجديد - الذى يأتى فى أعقاب حملة أخيرة لحث الجمهور على التبرع بآلات موسيقية للقوات - يتماشى مع الاستخدام التاريخى "للموسيقى العسكرية والترفيه المنظم" لرفع الروح المعنوية.

لكنهم تساءلوا عما إذا كان اللواء الجديد سيلهى بالفعل القوات، الذين كانوا قلقين فى المقام الأول بشأن "معدلات الخسائر المرتفعة للغاية، والقيادة السيئة، ومشاكل الأجور، ونقص المعدات والذخيرة، وعدم الوضوح بشأن أهداف الحرب".

وسيتألف اللواء من جنود تم حشدهم فى إطار حملة تجنيد الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى "فنانين محترفين دخلوا الخدمة العسكرية طواعية".

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع قولها إن الوحدة الجديدة ستكلف بالحفاظ على "حالة أخلاقية وسياسية ونفسية عالية بين المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة".