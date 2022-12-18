200 دولار ارتفاع متوقع فى سعر هاتف «iPhone 15 Ultra» العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وقدمت "آبل" النموذج الرئيسى من هاتف "iPhone 14 Pro Max" بسعر 1099 دولار، ومن جديد يشهد أعلى إصدار من السلسلة القادمة إرتفاع بنسبة كبيرة فى السعر المتوقع لهذا الإصدار.

وأوضح تقرير "LeaksApplePro"، أن النموذج الرئيسى من هاتف "iPhone 15 Ultra" سيأتى بسعر 1299 دولار، بارتفاع 200 دولار عن الإصدار السابق.

وتشير التقارير، أن "آبل" تُخطط لرفع مستوى تسعير الهاتف ليحقق هامش الربح المتوقع، وأيضًا لتعويض الخسائر التى مرت بها الشركة الأمريكية فى الفترة الأخيرة، نتيجة لمشاكل سلاسل التوريد، والتى أدت إلى تأخير شحنات "آبل".

من ناحية أخرى، يشير تقرير "LeaksApplePro" إلى أن "آبل" ستقدم "iPhone 15 Ultra" بتصميم من "التيتانيوم" لدعم الهاتف بتصميم أقوى، إلى جانب معايير أسرع فى منفذ "USB C" حيث من المتوقع أن يدعم "Thunderbolt 4".

ومن المتوقع أيضًا، أن يأتى النموذج الرئيسى من "iPhone 15 Ultra" بسعة تخزين 256 جيجا بايت، على عكس "iPhone 14" الذى جاء هذا العام بسعة تخزين 128 جيجا بايت.