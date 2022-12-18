الأوكرانيون يحتفلون بشجرة عيد ميلاد لا تقهر

جدة - نرمين السيد - وفي محاولة للتغلب على الصعوبات التي تواجههم، صنع متطوعون في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا شجرة عيد الميلاد من شباك التمويه، على أن يتم التبرع بالشباك للجنود الذين يقاتلون على خط المواجهة بعد عطلة عيد الميلاد.

قال أحد السكان المحليين: "نريد الاحتفال ليس فقط بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، ولكننا نريد أيضًا الاحتفال بالنصر".