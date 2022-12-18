«تيك توك».. تطبيق ممنوع استخدامه فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وقالت بيير: "إن هناك مواقع غير مسموح العمل بها واستخدامها داخل البيت الأبيض ومؤسسات حكومية أخرى ومن بينها موقع تيك توك".. دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات الأمنية.. وأضافت: لكن فيما يتعلق بعمل الكونجرس نحن نفضل أن نترك ذلك للمشرعين أنفسهم".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد صوت بالإجماع بالموافقة على فرض حظر على استخدام تطبيق "تيك توك" على الهواتف والأجهزة الحكومية فى الولايات المتحدة، فيما وصف بأنه جزء من محاولة لمكافحة المخاوف الأمنية المتعلقة بالشركة الصينية المالكة للتطبيق.

وجاءت هذه الخطوة فى الوقت الذى اتخذت فيه حكومات الولايات، خاصة تلك التى يقودها الجمهوريون، خطوات للحد من استخدام التطبيق على الأجهزة التى تملكها الولاية، واتخذت 13 ولاية إجمالا إجراءات ضد "تيك توك".