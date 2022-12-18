فوز «إنديرا أمبيو» بلقب ملكة جمال فرنسا 2023

جدة - نرمين السيد - وتم اختيار إنديرا أمبيو ضمن منافسات ملكة جمال فرنسا، خلال ختام حدث قام على تحديث صورة ملكات الجمال واختيارهن وفق معايير أهلية.
وأشارت إنديرا بعد تسلمها التاج الفضى والأزرق بواسطة ديان لاير "ملكة جمال فرنسا 2022"، إلى أنها تعيش حلم اليقظة.
ولفتت التقارير التى جاءت فى "leparisien" إلى أن الفرنسية إنديرا دافعت خلال فعاليات المسابقة عن النساء المصابات بالسرطان.
وشهدت مسابقة ملكة جمال فرنسا فى هذا العام، تخفيف عدد من شروط المسابقة، التى منها سن المتسابقة، فكانت تشترط أن يكون بين 18 و24 عاما، وألا يقل طولها عن 170 متر.
وخلال العام الجارى لم يتم الالتزام بشرط الطول أو الوضع الأسرى، كما تم السماح لهن بالظهور بأوشام على الجسم.
واستعرض الاحتفال مجموعة من المواهب والعروض الفنية، وعروض الأزياء التى تضمنت فساتين "سواريه" وملابس البحر.
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