توعية الطفل.. كيف يتعامل ابنك مع التوتر؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريقة تعامل الطفل مع التوتر، وذلك بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأوضح الخبراء أن التوتر من الأمراض النفسية التى تصيب نفسية الطفل، والذى يؤثر على نشاطه ومرحه واستمتاعه بالحياه.

ويظهر على الطفل الذى يعانى من التوتر بعض الأعراض التى منها ضعف الثقة بالنفس والشعور بالجبن وتقليد الآخرين وزيادة حالة الغضب.

ويتعرض الطفل للتوتر بسبب بعض الأسباب التى منها: التعامل معه بحدة وعصبية، وتعرضه للعقوبة القاسية المؤذية للنفس أو الجسد، وشعوره بالغيره وخصوصا فى السنوات السبع الأولى من عمره، وتوجيه الإنذارات إليه بشكل مستمر.

وأوضح الخبراء للآباء والأمهات بعض الخطوات التى يفضل اتباعها عند لتشجيع الطفل على التعامل مع القلق والتخلص منه.

ونصح الأطباء بضرورة ممارسة التمارين الرياضية التى تقلل من القلق والتوتر، وتقليل تناول المواد التى تحتوى على الكافيين مثل الشاى.

كما يجب الخضوع للعلاج النفسى لأجل تعليمه الاسترخاء النفسى وتحسين تفاعله مع القلق وحل المشكلات، وتوفير الجو والبيئة الخالية من التوتر والمشاحنات، ومنحه الثقة بالنفس وبالآخرين.