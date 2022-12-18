تغييرات جديدة فى تويتر بنظام «Android 13»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن تطبيق تويتر يعمل على دعم هواتف Pixel الذكية من جوجل بالإضافة إلى أجهزة جلاكسى التابعة لشركة سامسونج، وذلك وفقا لموقع "9to5Google".

وأوضحت أن تلك الهواتف تدعم ميزة لغة التصميم الموحد الجديدة Material You على أيقونات الشاشة الرئيسية لهواتف أندرويد.

ويتم تغيير لون رمز التطبيق حتى يتناسب مع خلفية المستخدم ونظامه، وكشف الخبراء أن تلك الأيقونة تتغير وفقا لألوان الخلفية التى يفضلها المستخدم.

وأضافوا وفقا للتقارير التى جاءت بـ "9to5Google" أن ذلك التغيير يتم دمجهم فى تحديثات تويتر على نظام أندرويد.