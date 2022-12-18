الحجارة.. حيلة أنقذت طفلا من وحشية فرس النهر

جدة - نرمين السيد - وأشار شهود العيان إلى أن فرس النهر بدأ بابتلاع الطفل على ضفاف البحيرة، وبمجرد أن رآه أحد السكان لجأ إلى حيلة بسيطة لأجل إنقاذه.
ولجأ أحد السكان إلى رشق الحيوان بالحجارة وبعدها لفظ فرس النهر الطفل على الفور وسبح مبتعدا.
وأخذ السكان الطفل لزيارة عيادة قريبة، وتم تلقيه لقاء داء الكلب كإجراء احترازى.
كما لفتت الشرطة الأوغندية إلى أنها هى المرة التى يخرج فيها فرس نهر من بحيرة إدوارد ويهاجم طفلا صغيرا، وذلك وفقا لصحيفة "التلجراف" البريطانية.
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