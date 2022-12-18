تفاصيل مشاهدة رواد فضاء فى مركبة روسية لمباراة المغرب وكرواتيا

جدة - نرمين السيد - شاهد رواد الفضاء فى مركبة الفضاء الروسية سيوز إن إس -22 مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا فى منافسات كأس العالم بقطر، وفقا لرائد الفضاء الروسى دميترى بيليفين.





وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" - للصحفيين، إن درجات الحرارة داخل مركبة الفضاء المأهولة سويوز إم إس -22 تتراوح ضمن الحدود الطبيعية بعد خفض الضغط فى نظام التحكم الحرارى الخارجى للمركبة الفضائية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ونقلت تاس الروسية عن روسكوزموس: "تظل درجات الحرارة فى المركبة الفضائية طبيعية: بين 28 و 30 درجة مئوية.

ويواصل المتخصصون فى مركز التحكم فى البعثة مراقبة الوضع على متن مركبة الفضاء المأهولة سويوز إم إس -22 والجزء الروسى من محطة الفضاء الدولية".

وقالت وكالة الفضاء الروسية، إن الطاقم الروسى يخضع للراحة الآن.

وقال دميترى بيليفين رائد فضاء تابع لروسكوزموس، وهو أيضا مراسل تاس الخاص، إن الطاقم كان يشاهد مباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم فى قطر.

يشار إلى أن الطلاء الخارجى لمقصورة الأجهزة والمعدات لمركبة الفضاء المأهولة سويوز MS-22 التى رست على محطة الفضاء الدولية تضرر يوم الخميس، وتم إلغاء السير فى الفضاء المجدول بسبب هذا العطل.

وقالت وكالة الفضاء الروسية الروسية (روسكوزموس)، السبت إنه تم تخفيف الضغط فى المبرد الخاص بنظام التحكم الحرارى الخارجى للمركبة الفضائية.

وقال المدير التنفيذى لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، سيرجى كريكاليف، إن المبرد الخاص بالمركبة الفضائية قد يكون قد تعرض للاصطدام بنيزك متناهى الصغر.