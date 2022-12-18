دراسة: ارتباط الإجهاد النفسى مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

جدة - نرمين السيد - واشتملت الدراسة - التى أجراها الفريق - على فحص 13 ألفا و462 مريضًا يعانون من السكتة الدماغية الحادة "الأولى" فى 32 دولة فى آسيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، وأستراليا، والشرق الأوسط وإفريقيا، ونحو 13 ألفا و488 مجموعة ضابطة متطابقة.
ووجد الباحثون أن زيادة التوتر فى المنزل، أو العمل، وأحداث الحياة المجهدة الأخيرة كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث كان هناك انخفاض فى احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية لأولئك الذين أبلغوا عن موقع أعلى للسيطرة فى المنزل.
وشدد الباحثون على إن الإجهاد النفسى هو أحد أخطر العوامل الشائعة للسكتة الدماغية الحادة.
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