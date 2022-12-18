الثريد.. طبق عربى متعدد الأسماء والفوائد

جدة - نرمين السيد - يُعرف "الثريد" بنكهته المميزة في جميع الدول العربية مع اختلاف مسمياته، فى الخليج العربى يأخذ "الثريد" اسمه الشهير أما فى مصر وفلسطين والأردن يعرف بـ "الفتة"، ويسمى فى العراق "الفتات" ويحبه الليبيون باسم "المثرود". يتكون طبق "الثريد" من اللحم المسلوق والخبز المفتت المضاف إليه البهرات والفلفل ويصنع مع الخضار ليعطى نكهة رائعة ومميزة.

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