دراسة: مشاهدة التليفزيون برفقة الوالدين يعزز الصحة العقلية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدراسة إن التلفاز فى حياة الإنسان أصبح الآن ضرورة لاغنى عنها فهو فى كل بيت ولاتجد بيت لا يوجد فيه جهاز التليفزيون.

كما أن وجود الوالدين مع الأطفال على مشاهدة "التلفاز" يُسهم فى حصول الأطفال على معلومات يتناقش فيها مع والديه ويمكنه أن يتعلم لغات أخرى من خلال الاستماع إلى البارمج التى تتحدث باللغات الأجنبية ويعتبر أحد مصادر الثقافة المختلفة ومصدر معلومات وترفيه للأطفال.

وأكدت الدراسة أن البرمجة الإعلامية لها تأثير إيجابى على الأطفال فى حالة وجود الوالدين أثناء العرض، ويساعد فى مواجهة الأطفال والوقوف على السبيات والإيجابيات.