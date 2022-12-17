خبير تكنولوجيا يضع روشتة للوقاية من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وأضاف"عبدالمقصود"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "بداية هذا الموضوع كان من خلال مجموعات مغلفة وسرية على السوشيال ميديا ولكن اعتاد الشباب عليها فظهرت إلى العلن فى أواخر عام 2022"، لافتًا: "من أساليب الاختراق المجتمعى والحرب الإلكترونى حاليا ضرب المعايير المجتمعية والأخلاق المجتمعية من خلال استهدف الشباب".
وأشار، أن السوشيال ميديا اختراع عظيم لكن الغالبية العظمى تستخدمه استخدام خاطئ، موضحًا أن خوارزميات "السوشيال ميديا" تفهم أن الشخص حابب شىء معين وتقوم بتقديم ترشيحات لأشياء أخرى مشابهة فينغمس فى هذا الشىء ويعتاد عليه ويدعو أصدقائه لتنفيذ هذا الفعل والتى قد تسبب وفاة للأطفال.
وأوضح خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات: "نرى ظهور علامات غريبة على الأطفال أن هناك سلوك غريب، وتكون النهاية مؤسفة بالموت والإصابات البالغة"، لافتًا إلى أنه تم تسجيل إصابات فى مصر بسبب التحديات الخطيرة، وظهرت فيديوهات على "السوشيال ميديا" وهى حقيقية وليست مُفبركة.
وتابع: "لابد من ملىء أوقات الفراغ والإرتباط بالصلاة، والأهم من ذلك هو عدم قطع جسر التواصل بين الآباء والأبناء، مينفعش ابنى يشوف حاجة خطر من غير ما أكون عندى علم بيها، فى الحالة دى يكون فى قصور فى البيت والتربية"، مردفًا: "هناك حلول تكنولوجية متقدمة، زى تنقية الإنترنت من خلال البوابة التى يتم تصنيفها عبر الآباء، من طبقة حماية من الآباء والأبناء، وهناك أيضًا شفرة Dns لتغير المنصات الافتراضية التى تصل للأبناء".
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