- 1/2
- 2/2
وأفاد موقع "تيك كرانش" التقنى بأن المبادرة الجديدة، التى تحمل اسم Overture Maps Foundation، تهدف إلى تشجيع تطوير منتجات خرائط جديدة مع قواعد بيانات متاحة بشكل مفتوح يمكن للأعضاء المساهمة فيها وإعادة استخدامها عبر الشركات والتطبيقات، مضيفًا أن المبادرة ستستخدم البيانات المفتوحة الموجودة بالفعل من أقسام تخطيط المدن بالإضافة إلى المشاريع مفتوحة المصدر مثل OpenStreetMap للبيانات الجغرافية المجانية.
ونقل الموقع عن مؤسسة لينكس أن مهمة المبادرة الجديدة هى تمكين "منتجات الخرائط الحالية والجيل القادم من خلال إنشاء بيانات خرائط مفتوحة موثوقة وسهلة الاستخدام وقابلة للتشغيل المتبادل؛ مما سيؤدى إلى تعزيز الابتكار من خلال تمكين شبكة من المجتمعات التى تنشئ خدمات فوق بيانات المقدمة".
وبينما لا يوجد فى الوقت الحالى سوى أربع شركات تقود المبادرة، أعربت مؤسسة لينكس عن رغبتها فس دعوة شركات ومجتمعات أخرى للانضمام أيضًا.
وتعد بيانات الخرائط والموقع هذه ضرورية لتشغيل عدد من الأدوات والتطبيقات؛ منها على سبيل المثال، أجهزة تتبع اللياقة البدنية، والسيارات ذاتية القيادة، والتطبيقات اللوجستية، وحتى تكنولوجيا العالم الافتراضى "ميتافيرس"، الذى طورته شركة "ميتا" وتستثمر فيه المليارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة جديدة من ميتا ومايكروسوفت وأمازون لرسم الخرائط تهدد هيمنة جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.