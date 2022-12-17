تشفير رسائل Gmail.. جوجل تتيح ميزة جديدة للشركات

يشار إلى أن الشركة أعلنت أمس الجمعة، عن الإصدار التجريبى، والسماح بالاشتراك به حتى 20 يناير.
وقالت شركة جوجل إنه بمجرد استخدام الميزة على حواسب المستخدمين، سيكون متاح لهم خيار إضافى بمتصفحات الويب الخاصة بهم، تمكنهم من استخدام الميزة.
وأضافت الشركة أن إضافة الميزة ستكون أعلى متصفح الويب، وأنه بمجرد النقر عليها سيسمح لهم باختيار تشغيل التشفير، لكن فى المقابل سيجب عليهم التخلى عن بعض الميزات مقابل ذلك، مثل القدرة على استخدام الرموز التعبيرية.
وتابعت جوجل أنه إضافة التشفير ستكون من خلال العميل إلى تطبيق جوجل الخاص به على نظامى تشغيل Android وأما نظام تشغيل iOS ستكون الميزة متاحة عليه فى الإصدار المقبل.
وأوضحت جوجل أن المستخدمين يمكنهم تشفير الرسائل وإدارتها من قبل المسؤولين داخل الشركات المشتركة فى الميزة وليس الأفراد العاديين.
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