هاتف جديد من أوبو قابل للطى.. مواصفات Find N2 Flip

جدة - نرمين السيد - ووفق موقع indiatoday المتخصص فى الشأن التقنى، فإن الهاتف سيتم عرضه مقابل 800 يورو، حيث جاء ببطارية تصل قوتها إلى 4300 مللى أمبير، وتميز بكانيرا خلفية مزدوجة، وصلت دقة الرئيسية إلى 50 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميجابكسل.

وحول ذاكرة هاتف أوبو Find N2 Flip، فتصل الرئيسية إلى 16 جيجابايت، أما الداخلية تتراوح ما بين 256 أو 512 جيجا بايت بحسب الإصدار الخاص بالهاتف.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED، عالية الدقة FULL HD +، تأتى بقياس 6.8 بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتعمل بدقة 720 × 382، من أجل توفير راحة أكثر للمستخدمين.