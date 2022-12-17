عطل بالمظلة.. سقوط فتاة أسترالية من ارتفاع 4 آلاف متر وإصابتها بالشلل

جدة - نرمين السيد - ووفق صحيفة LADBible فإن إيما كيرىن من عشاق القفز بالمظلات، إلا أن مظلتها تعطلت ولم تتمكن من فتحها، ما أدى لسقوطها بشكل مرعب.
والأسبوع الماضى كان الفتاة الأسترالية على موعد مع قفزة حملت بها طويلا، من أعلى جبال الألب، إلا أنها لم تأتى وفق رغبتها، حيث تشابكت حبال المظلة فى الهواء، وسرعان ما وقعت على الأرض.
ونتيجة للسقوط، أصيبت "كيرى" بشلل فى الأطراف، وأبلغها الأطباء أنها لن تتمكن من المشى على قدميها مرة أخرى.
وفى تصريحات للصحيفة، تقول الفتاة إنها كانت واعية ومدركة عندما وصلت الأرض، وأيقنت أن سقوطها أصابها بالشلل بسبب الألم الذى عانته فى كافة أنحاء جسدها.
وتضيف: "حياتى تغيرت بالمعنى الحرفى للكلمة، وأنا أحاول فى الوقت الراهن العلاج لأعود للمشى مجددًا".
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