تجاوز المحطات وفتح الأبواب.. ألمانيا توقف سائق قطار مخمور

جدة - نرمين السيد - ووفقا لروسيا اليوم، أعرب السائق البالغ من العمر 43 عاما عبر مكبر الصوت عن خيبة أمله فى وظيفته وربّ العمل، كما فوّت عددا من المحطات التى كان من المفترض أن يتوقف فيها قطار الضواحى.

والسائق لم يقم بفتح الأبواب فى حالات أخرى، أو أنه قام بفتحها، لكن بعدما تجاوز الوقت المحدد، وأصدر السائق عدة بيانات عبر مكبرات الصوت تحدث فيها عن وظيفته وعن صاحب العمل.

وكانت امرأة تنتظر ابنتها التى كانت على متن القطار، أبلغت الشرطة عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم، وتمكن السائق من المضى فى رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وأظهر فحص السائق أن مستوى الكحول فى دمه يعادل حوالى 0،28%.