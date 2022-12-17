عشق التانجو فجاءته هدية من السماء.. عجوز يخطف الأنظار فى الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وتفوق المنتخب الأرجنتينى على كرواتيا بثلاثية نظيفة، ليبلغ نهائى كأس العالم 2022 أمام فرنسا والمقرر إقامتها غدا الأحد. المشجع الأرجنتينى لم يكن قادرا على مشاهدة مباراة التانجو أمام كرواتيا من المنزل، فجاء بكرسى ووضعه أمام أحد المتاجر وشاهد اللقاء من الخارج، وذلك وفقا لموقع good news movement. بعد انتشار صوره، قرر القائمون على هذا المتجر مكافأة العجوز ومنحوه شاشة تليفزيون، ليشاهد المباراة النهائية فى منزله.

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