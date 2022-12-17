حديقة أيوثايا التايلاندية.. ملتقى الفنون والحضارة

جدة - نرمين السيد - حديقة أيوثايا التايلاندية واحدة من أجمل المناطق التراثية والسياحية بالعالم، وتمتاز بصخورها الكبيرة وأديرتها البوذية الشاهدة على براعة بناتها وأصالة فكرهم المعمارى والحضارى.





تناول برنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا عن الحديقة التاريخية المعروفة فى تايلاند بالمعرض الثقافى المفتوح، لما تحتوى من أنماط فنية شكّلت هويتها قبل مئات السنين.

واستعرض التقرير مبانى الحديقة التى زُيّنت بأعلى جودة من المهارات اليدوية، اللوحات الجدارية المتقنة المستعارة من أنماط الفن اليابانى والهندى والصينى والهندى وبلاد فارس وأوروبا، ما خلق تعبيرًا ثريًا وفريدًا احتضن الثقافة العالمية فى مكان واحد.

يحتفى التايلانديون حاليًا بمرور 31 عامًا على ضم الحديقة للائحة التراث العالمى التى تنتمى إلى المدينة أيوثايا العاصمة الثانية للمملكة السيامية التى أُسست فى عام 1350 ميلادية، وتحولت إلى أكثر المناطق الحضارية، وأكثرها شهرةً دبلوماسيًا وتجاريًا فى ذلك الوقت.