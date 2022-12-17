محطة مترو إسبانية تغرق فى مياه الأمطار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعطلت الرحلات فى خط المترو الذى يضم المحطة، جراء العاصفة إيفرين التى اجتاحات البلاد وتسببت فى أمطار غزيرة.

وتشهد إسبانيا الأيام الحالية هطول أمطار بشكل غير مسبوق ما اضطر السلطات فى بعض الأماكن إلى تأجيل الدراسة.

ودمرت السيول عددًا من المنازل، بينما أجبرت الكثير من السكان على الهجرة لأماكن مجاورة، وكان من أكثر المتضررين مواطنى شبه الجزيرة الأيبيرية.

ورصدت كاميرات وسائل الإعلام مياه الأمطار وهى تغمر السيارات، والبيوت فى قرية "جيفورا" ما دفع السلطات لإجلاء 200 شخص على الأقل.