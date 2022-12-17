الإعلان عن الحسابات الأعلى متابعة على تويتر.. من الأول؟

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جدة - نرمين السيد - وجاء فى المقدمة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، بـ 133.4 مليون متابع، بينما حل فى المركز الثانى مالك العصفور الأزرق وأحد أغنى رجال العالم إيلون ماسك، بعدد متابعين وصل إلى 121.8 مليون شخص.
أما المركز الثالث لأكثر الأشخاص متابعة على تويتر فكان من نصيف المغنى جاستن بايبر، المولود فى الأول من مارس عام 1994.
وقال الموقع إن عدد المتابعين لمغنى البوب، والذى صدر أول ألبوم له عام 2009، وصل إلى 113.6 مليون شخص.
وبـ 108.7 مليون متابع جاءت المغنية وكاتبة الأغانى الأمريكية كاتى برى، فى المركز الرابع.
فيما جاءت مصممة الأزياء والممثلة البربادوسية روبين ريانا فينتى، فى المركز الخامس، حيث يتابعها 107.4 مليون شخص، ومن بعدها لاعب كرة القدم البرتغالى رونالدو، بواقع 106 ملايين متابع.
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