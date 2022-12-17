مركبة فضائية تابعة لناسا تلتقط صورة جديدة لقمر المشترى

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جدة - نرمين السيد - التقطت الصورة المركبة الفضائية جونو فى يوليو الماضى، لكن ناسا أطلقتها هذا الأسبوع.
يظهر فى الصورة توهج العديد من براكين آيو بشكل ساطع، وبعضها ينفجر من نوافير الحمم البركانية التى يبلغ ارتفاعها عشرات الأميال.
وقالت ناسا إن مجموعة أخرى من صور إيو، التى التقطها جونو ونشرت يوم الخميس 15 ديسمبر، ستصدر قريبًا.
وبعد رحلة استغرقت خمس سنوات، وصل جونو إلى كوكب المشترى فى عام 2016 وسيواصل الطيران بالقرب من كوكب المشترى وأقماره حتى عام 2025.
المركبة الفضائية الآن فى السنة الثانية من مهمتها الموسعة للتحقيق فى داخل كوكب المشترى.
كان من المقرر أن ينتهى فى فبراير 2018 بعد الانتهاء من 37 مدارًا لكوكب المشترى، ولكن تم تكليفه بإجراء 42 مدارًا إضافيًا حتى عام 2025.
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