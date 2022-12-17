اكتشاف طريقة جديدة لاستخراج جزيئات الذهب من صخور الطين السوداء

جدة - نرمين السيد - وفقًا للباحثين، فإن العثور على جزيئات الذهب المنتشرة فى طبقات الفحم الحاملة للخامات وطبقات الطين الصخرى، مشكلة عالمية شائكة لم يتم حلها.

لذلك، لا توجد طريقة محددة للتنبؤ بنوع الفحم الذى سيحتوى على المعادن، حيث إنه لا يزال العديد من رواسب الصخر الطينى الزيتى غير مدروسة.

فى نفس السياق، قال الجيولوجى تيموفى تيمكين: نستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب المستخدمة فى جيولوجيا البترول والخام والفحم، وهذه الطرق هى التحليل الطيفى بالأشعة تحت الحمراء، وبتروغرافيا الفحم، والطرق الكيميائية، وقد أجرينا فى دراسة تحليل التنشيط النيوترونى للطاقة النووية.

يذكر أن الباحثين تمكنوا من تحديد كيفية العثور على جزيئات الذهب فى المركب المعدنى العضوى، حيث إنهم يخططون لتحديد المراحل البيولوجية والكيميائية الحيوية لتكوين المواد الكربونية، وتحديد شكل المركبات العضوية المعدنية الموجودة فيها، وتقييم دور المركبات العضوية المعدنية فى تكوين الرواسب الصخرية ويمكن حينها استخدامها كأساس لتطوير تقنية الاستخراج الخاصة بها.