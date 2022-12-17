مصر تستطيع- استشارى تصميم يكشف عن نظرة الذكاء الاصطناعى لمصر «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال "شكرى" خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، والمُذاع عبر قناة "dmc"، إن الصور هى ترجمة لأبليكشن له علاقة بالذكاء الاصطناعى بشكل عام، مشيرًا أن الذكاء الاصطناعى بدأ فى الانتشار منذ عام.
وأوضح: "الذكاء الاصطناعى موجود منذ أربعينات القرن الماضى، وهو عبارة عن محاكاة وقدرة تخيل الجو المصرى وسمات الشخصية المصرية ودمجها مع الخيال لترجمة كل هذا لسيناريو ليظهر بموضوع كوميدى ولكنه علمى بحت".
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