بداخله 1500 سمكة.. انفجار أكبر حوض سمك بمتحف مائى فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إن حوض أسماك ضخم بمتحف مائى فى وسط برلين انفجر، ما تسبب فى موجة من الدمار داخل وحول منطقة "سى لايف" السياحية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وقال المتحدث باسم الشرطة، مارتن شترالو، إن الضباط تم تنبيههم قبل السادسة صباحًا بقليل بحدوث تسرب فى الحوض، وأشار إلى أن شخصًا أُصيب بجروح طفيفة. كانت هناك تكهنات بأن درجات الحرارة المتجمدة ساهمت فى حدوث التسريب، لكن شترالو قال إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، ويقول مشغلون إن المتحف يحتوى على أكبر خزان أسطوانى فى العالم. وكان الخزان يضم نحو 1500 سمكة استوائية قبل الحادث وتعد من المعالم السياحية الرئيسية فى برلين.

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