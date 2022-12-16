أولا: استخدام صور الأفاتار، من خلال إنشاء صور رمزية للمستخدمين تقريبية لأشكالهم، واستخدامها كصورة شخصية لهم على التطبيق.
هذه الميزة متاحة لكل مستخدمى هواتف نظامى التشغيل أندرويد وiOS.
ثانيا: تحسين تجربة المكالمات، حيث أجرى واتساب تحسينات كبيرة على تجربة إجراء المكالمات بأجهزة أندرويد وآيفون، إذ يسمح التطبيق بتواجد عدد أشخاص يصل إلى 32 شخصا داخل المكالمة الواحدة الجماعية مع إضافة خاصية كتم صوت المشاركين فى المكالمة إلى جانب وإرسال روابط دعوة الانضمام إلى المكالمة.
ثالثا: ظهور أيقونة الملف الشخصى فى الدردشات الجماعية والمجموعات على واتساب بجوار فقاعة الدردشة.
رابعا: وجود رموز تعبيرية جديدة قدر عددها 21 رمزا جديدا لمستخدمى هواتف أندرويد، على شكل حيوانات وأطعمة وألوان قلوب مختلفة.
خامسا: اختفاء الرسائل النصية مرة واحدة من خلال حذفها بمجرد قرءاتها بعد أن يستلمها المستخدم، وينطبق ذلك على رسائل الفيديو والصور، حيث لن يمكن وقتها نسخ الرسالة أو إعادة توجيهها.
سادسا: إمكانية مراسلة أنفسنا على واتساب وذلك على نظام ويندوز بعد تواجدها بنظام الهواتف الذكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها تحسين تجربة المكالمات.. 6 مميزات جديدة تصل واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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