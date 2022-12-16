منها تحسين تجربة المكالمات.. 6 مميزات جديدة تصل واتساب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلة واتساب، أنها ستطلق مجموعة جديدة من التحديثات والمزايا لمستخدمى التطبيق، منها إمكانية استخدام صور الأفاتار، وتحسين تجربة المكالمات وإمكانية ظهور أيقونة الملف الشخصى فى الدردشات الجماعية وغيرها من المميزات.





أولا: استخدام صور الأفاتار، من خلال إنشاء صور رمزية للمستخدمين تقريبية لأشكالهم، واستخدامها كصورة شخصية لهم على التطبيق.

هذه الميزة متاحة لكل مستخدمى هواتف نظامى التشغيل أندرويد وiOS.

ثانيا: تحسين تجربة المكالمات، حيث أجرى واتساب تحسينات كبيرة على تجربة إجراء المكالمات بأجهزة أندرويد وآيفون، إذ يسمح التطبيق بتواجد عدد أشخاص يصل إلى 32 شخصا داخل المكالمة الواحدة الجماعية مع إضافة خاصية كتم صوت المشاركين فى المكالمة إلى جانب وإرسال روابط دعوة الانضمام إلى المكالمة.

ثالثا: ظهور أيقونة الملف الشخصى فى الدردشات الجماعية والمجموعات على واتساب بجوار فقاعة الدردشة.

رابعا: وجود رموز تعبيرية جديدة قدر عددها 21 رمزا جديدا لمستخدمى هواتف أندرويد، على شكل حيوانات وأطعمة وألوان قلوب مختلفة.

خامسا: اختفاء الرسائل النصية مرة واحدة من خلال حذفها بمجرد قرءاتها بعد أن يستلمها المستخدم، وينطبق ذلك على رسائل الفيديو والصور، حيث لن يمكن وقتها نسخ الرسالة أو إعادة توجيهها.

سادسا: إمكانية مراسلة أنفسنا على واتساب وذلك على نظام ويندوز بعد تواجدها بنظام الهواتف الذكية.