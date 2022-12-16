جزيرة بالى.. سحر الطبيعة فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا، اليوم الجمعة، تحت "جزيرة بالى.. سحر الطبيعة وأصالة التراث"، جاء فيه أن جزيرة بالى أثرت بمناظرها الخلابة وهدوئها التام وثقافتها العريقة التى لا مثيل لها قلوب وعقول زوارها.

وتتبع الجزيرة مجموعة جزر شهيرة فى إندونيسيا، لما تحتضنه من تنوع ثقافى هائل يظهر فى فنونها ومنحوتاتها وموسيقاها وأعمالها الحرفية البارعة، وتتميز بطبيعتها المميزة التى تجمع بين الشاطئ الرملى والجبال والهضاب التى تفترشها حقول الأرز الخضراء عوضًا عن قمم البراكين الساكنة.

وهناك أشياء لا يمكن مقاومتها فى بالى، حيث الشواطئ الإستوائية والأضواء المدهشة والسكان المحليون الودودون دفعتها لأن تكون واحدة من جهات السفر الأكثر رواجًا فى العالم.

وتعد بالى موطنًا للجبال المذهلة لمحبى المغامرات ولعل جبل باتور الواقع على ارتفاع 1717 مترًا فوق مستوى سطح البحر قبلة للمتسلقين ومحبى مشاهدة شروق الشمس الساحر والإطلالات الخلابة.