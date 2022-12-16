ولاية جورجيا الأمريكية تحظر تطبيق تيك توك من أجهزة الحكومة بالولاية

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم ولاية جورجيا الأمريكية براين كيمب إن مخاوف من توصل حكومتى الصين وروسيا إلى المعلومات الشخصية واستخدام بيانات مستخدمى التطبيقين لأغراض تجسسية وفقا لتقرير engadget.
وأضاف حاكم ولاية جورجيا الأمريكية أن جورجيا مسؤولة عن عدم وصول بياناتها ومعلوماتها الحساسة إلى الحزب الشيوعى الصينى، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرارات وإجراءات للحفاظ أمن دولتنا من الكيانات الإلكترونية التجسسية.
من جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالى كريس وراى، إن الصين تستخدم تطبيق TikTok لجمع بيانات المستخدمين.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر هذا الأسبوع مشروع قانون بحظر تطبيق TikTok من أجهزة الحكومة الفيدرالية، لكن هذا التشريع يتطلب موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكى جو بايدن حتى يصبح قانونًا.
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