«معهد الفلك» ينظم فعالية لرصد تعامد الشمس على معابد الكرنك

وأوضح القاضى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الجمعة"، أن الشمس ستشرق على المحور الرئيسى لـ معابد الكرنك بالأقصر، فى نحو الساعة السادسة و30 دقيقة من صباح يوم الأربعاء، الموافق 21 ديسمبر، تزامنا مع يوم الانقلاب الشتوى الذى يحدث فى الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة مساء نفس اليوم، وبحسب الروايات الأثرية فإن هذا التعامد قد يكون إعلانا لبداية الشتاء أو احتفالا بميلاد "رع الكبير".
وأضاف أن المعهد، بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة الأقصر، سينظم يوم الثلاثاء المقبل، قبل فعالية الرصد، أمسية فلكية عن تعامد الشمس على المعابد المصرية وكذلك فعاليات رصد لصفحة السماء باستخدام التليسكوبات الفلكية الصغيرة، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر.
وأكد أنه خلال الندوة وفعاليات الرصد سيقوم علماء وباحثون متخصصون من المعهد بشرح وتفسير حيثيات تلك الظاهرة للحضور والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، داعيا جميع المهتمين برصد ومتابعة الظواهر الفلكية وهواه الفلك بالمشاركة وحضور تلك الفعاليات.
يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية يقوم بتنظيم ندوات وفعاليات رصد للأحداث والظواهر الفلكية فى أماكن مختلفة داخل الجمهورية بهدف زيادة الوعى المجتمعى وتثقيف جموع الشعب وتوعيتهم بتلك الظواهر الطبيعية وكشف أى لبس أو غموض يكتنفها وتوضيح أية حيثيات لعدم انتشار الشائعات المضللة عنها.
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