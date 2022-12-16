ما الفارق بين الاحتيال الإلكترونى والسرقة؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يوضح

جدة - نرمين السيد - وأضاف مصطفى، خلال مداخلته عبر برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفارق بينها وبين السرقة، أن الأخيرة تحدث عنوة، إلا أن الاحتيال الإلكترونى يحدث بعدما يلقى المحتال بـ"الطعم" للضحية، ما يجعله يرسل بياناته التى تساهم فى سرقته طواعية.
وتابع، أن عمليات الاحتيال الإلكترونى تزيد مع زيادة استخدام مواقع الإنترنت والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن أبرزها محاولة المحتالين الحصول على بيانات الضحية البنكية.
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