فنان تشكيلى: الذكاء الاصطناعى لا يجب أن يلغى عقل المبدع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "صقر"، خلال مداخلته عبر برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبدع يحتاج إلى الأدوات ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن هذا لا يجب أن يلغى فى النهاية العملية العقلية.

وتابع، أن عملية وضع مستخدم لبيانات، قبل أن يحولها الذكاء الاصطناعى إلى صورة أو لوحة، ليس لها مانع، لكنه تساءل: "ما دور المبدع هنا؟".