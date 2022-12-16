نسخة 2022.. أطفال عالم مارفل السينمائى (صور) 

جدة - نرمين السيد - شكلت شخصيات عالم مارفل السينمائية وعى الكثير من الأجيال وكان لها تأثير كبير على الأطفال، ومن هذا المنطلق تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا شخصيات مارفل ولكن بنسخة جديدة للأطفال لعام 2022.





أفلام عالم مارفل تعتمد أغلبها على الخيالى العلمى، وتظهر مجموعة أبطال خارقين يدافعون بقوة عن الخير فى محاربة الشر. ومن بين هذه الشخصيات آيرون مان، والرجل النملة، والأرملة السوداء، هولك الخارق، سبايدرمان، كابتن أمريكا، وغيرها الكثير من الشخصيات التى أثرت فى الكثير من الأطفال.

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