كلودين جاى.. أول امرأة من أصول إفريقية ترأس جامعة هارفارد (صور)

جدة - نرمين السيد - كلودين جاى، تعد الرئيس رقم 30 على قمة الجامعة، وأول امرأة من أصول أفريقية وثانى امرأة تشغل هذا المنصب فى تاريخ الجامعة.

التحقت جاى بالكلية فى جامعة ستانفورد وحصلت على درجة الدكتوراه، وحصلت على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد فى عام 1998، وانضمت إلى هيئة التدريس بجامعة هارفارد من جامعة ستانفورد كأستاذة حكومية فى عام 2006 قبل أن تتولى منصب عميد كلية العلوم التطبيقية فى عام 2018.

وقالت جاى فى بيان صحفى عقب رئاستها للجامعة: "إننى أشعر بالتواضع من الثقة التى منحها لى مجلس الإدارة وإمكانية خلافة الرئيس باكو فى قيادة هذه المؤسسة الرائعة، لقد كان عملا مع ممتازا خلال السنوات الخمس الماضية، لقد أظهر لى أن القيادة لا تتعلق بشخص واحد، الأمر يتعلق بنا جميعا، للمضى قدما معا، وهذا درس آخذه معى فى هذه الرحلة التالية".