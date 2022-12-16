شراكة أمريكية تنزانية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

جدة - نرمين السيد - أجرت الولايات المتحدة الأمريكية مباحثات مع تنزانيا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة، على هامش قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا، المنعقدة لليوم الثالث والأخيرة فى العاصمة الأمريكية واشنطن.





وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان، أن نائبة وزير الخارجية ويندى شيرمان التقت مع وزيرة الخارجية التنزانية ستيرجومينا تاكس، حيث هنأت شيرمان تاكس على توليها المنصب مؤخرا، وفقا للموقع الرسمى للخارجية الأمريكية. وناقش الجانبان التعاون المتزايد فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والاستثمار والزراعة. وأشادت شيرمان بمعدل التطعيم المثير للإعجاب المضاد لكوفيد 19 فى تنزانيا، ورحبت بالشراكة الصحية الثنائية القوية بين البلدين.

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