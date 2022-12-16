واتساب يقترب من إطلاق ميزة مهمة لـ عملاء آيفون

جدة - نرمين السيد - ومع اقتراب نهاية 2022، أكدت منصة المراسلة الفورية الآن إطلاق ميزة Picture-in-Picture لمستخدمى "آيفون".

ومن خلال منشور حديث، أكد "واتساب" أن ميزة Picture-in-Picture أو "PiP" ستظهر على iOS فى عام 2023.

ميزة Picture-in-Picture على iOS حاليًا فى مرحلة تجريبية ومتاحة للمستخدمين المشتركين فى البرنامج التجريبى.

يقال إن الإصدار المستقر يستغرق بعض الوقت للإفراج عنه، وعلى الرغم من أن نظام المراسلة لم يكشف عن الجدول الزمنى الدقيق لبدء تشغيل ميزة Picture-in-Picture على نظام التشغيل iOS، يمكننا أن نتوقع أن تكون الميزة متاحة فى الأشهر القادمة، وهذا ما يتم اتباعه لجميع الميزات، يتم اختبارها فى الإصدار التجريبى أولاً ثم إصدارها كتحديث ثابت لجميع المستخدمين.

وضع WhatsApp PiP قريبًا

مع وصول نموذج Picture-in-Picture إلى iOS، سيتمكن مستخدمو "آيفون" بسهولة من القيام بمهام متعددة.

على سبيل المثال، قم بالدردشة مع صديق وكن فى مكالمة فيديو أو شاهد مقطع فيديو على شاشة صغيرة فى أحد أركان شاشة الهاتف فى نفس الوقت.

قال تطبيق "واتساب" فى منشوره الرسمى على مدونته أثناء الحديث عن ميزة "PiP": "الآن فى الاختبار التجريبى وطرحه فى عام 2023، يمكنك القيام بمهام متعددة بسهولة أثناء إجراء مكالمة بفضل شاشة الفيديو أثناء المكالمة المصغرة".

فى عام 2023، سيقدم "واتساب" ميزات متعددة لتحسين تجربة الاتصال الشاملة، واحد منهم هو دعم مكالمات الفيديو لـ 32 شخصًا، وتكمن الفكرة وراء إطلاق الميزة فى الحصول على أمثال منصات مكالمات الفيديو الأخرى، بما فى ذلك زوم و"سكايب" وغيرها، وأضاف "واتساب" أيضًا خيارات لمراسلة المشاركين وكتم صوتهم أثناء مكالمة فيديو.

تختبر منصة المراسلة حاليًا ميزات متعددة، بما فى ذلك عرض النص مرة واحدة، والتى من المحتمل أن تعمل بشكل مشابه لميزة وسائط العرض مرة واحدة.

وتتيح المنصة للمستخدمين إرسال صورة أو مقطع فيديو يختفى بعد أن يفتح المستلم ويخرج من عارض الصور، وبمجرد الخروج من عارض الوسائط، لن تكون الصورة مرئية فى تلك الدردشة ولن يتمكن المستخدمون من مشاهدتها مرة أخرى.

الشيء الجيد هو أن عرض الصور ومقاطع الفيديو مرة واحدة لن يتم حفظها أبدًا فى صور أو معرض المستلم، ولا يمكن إعادة توجيهها إلى أى شخص آخر، ومع ذلك، يمكن التقاط لقطات شاشة للوسائط.