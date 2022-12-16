سبيس إكس تؤجل إطلاق القمر الصناعى ناسا لمراقبة المياه

جدة - نرمين السيد - أجلت شركة سبيس إكس إطلاق القمر الصناعى للمراقبة الهيدروغرافية التابع لناسا حتى يوم غد الجمعة 16 ديسمبر 2022 لإتاحة مزيد من الوقت للتحقيق فى المشكلات المتعلقة بصاروخها فالكون 9.





يذكر أنه من المقرر إطلاق القمر الصناعى اليوم الخميس 15 ديسمبر على متن Falcon 9، لكن SpaceX تستهدف الإطلاق يوم الجمعة.

من جانبهم، قال مسئولون فى وكالة ناسا إنه بعد إطلاق صاروخ فالكون 9 من SpaceX بشكل عمودى فى مجمع الإطلاق الفضائى 4 إيست بقاعدة فاندنبرج، بكاليفورنيا، حددت الفرق الرطوبة فى محركى ميرلين فى المرحلة الأولى من معزز الصاروخ.

وبالنظر إلى العاصفة التى اجتاحت منطقة فاندنبرغ منذ بضعة أيام، فمن المحتمل أن تكون الرطوبة المكتشفة فى المحركين عبارة عن ماء، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون يوم الجمعة هدف إطلاق واقعى.

قالت جوليانا شيمان، مديرة بعثات الأقمار الصناعية المدنية فى SpaceX، فى مؤتمر صحفى قبل الإطلاق: "ربما نحتاج إلى إيقاف عمليات الإطلاق وإزالة هذه المحركات واستبدالها للتأكد من أننا نطلق بشكل موثوق".