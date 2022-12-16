مفاجآت جديدة ونصائح ذهبية.. توقعات الأبراج اليوم 16 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول استغلال طبيعتك المنضبطة والتى ستساعدك على إنجاز مهام عملك.. لديك رغبة فى الخروج مع شريكك.

برج الثور

عليك أخذ قسط من الراحة؛ لتجديد نشاطك.. حاول استغلال الاستقرار العاطفى.. اغتنم أى فرصة للحصول على مكسب مالى.

برج الجوزاء

استغل الشعور بالانطلاق نحو آفاق جديدة وتحقق النجاح الباهر.. تنجح فى التواصل والاقتراب ممن تحب.

برج السرطان

من الضرورى أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.. عليك أن تعتنى بأقوالك مع أحبائك وأصدقائك.. فكر جيدا فى ايجاد مصدر دخل جديد.

برج الأسد

لا تجعل الشعور بالارتباك يشتت تفكيرك.. لديك القدرة على تغيير حياتك العاطفية للأفضل.. يمكنك تحقيق مزيد من الأرباح إذا حافظت على تركيزك وانضباطك.

برج العذراء

يساعدك التخطيط الجيد على تحقيق أهدافك.. عليك التزام الصمت والتفكير فى علاقتك بشريكك.. جهودك تساعدك على تحقيق المكاسب المالية.

برج الميزان

انتبه لحقوقك حتى تتحسن أحوالك.. درب نفسك على ألا تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

برج العقرب

اعمل فى صمت وتوخى الحذر وانتبه لحقوقك.. عليك أن تتحكم فى عصبيتك مع الطرف الآخر.. لديك القدرة على تحويل وضعك المالى السيئ إلى جيد.

برج القوس

تمتلك قدرة كبيرة استغلها لـ التطور فى عملك.. استغل شعور السعادة والحب مع شريكك.. حاول السيطرة على الصراعات التى تدور بداخلك حول حياتك المادية.

برج الجدى

كن هادئًا لحل أى مشكلة تتعرض لها فى العمل.. لا تتسرع فى انفعالاتك، واحسب خطواتك العاطفية.. كن واقعيًا بشأن وضعك المالى الحالى وتصرف بذكاء.

برج الدلو

عليك أن تسيطر على انفعالاتك والانتباه لحقوقك فى عملك.. حاول أن تتجنب العناد، حتى لا تفسد علاقتك مع شريك حياتك.. تخلص من أى ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج الحوت

استغل أى استقرار لتطوير أمورك المهنية.. حاول استغلال الوقت المناسب لقضاء أوقات سعيدة مع أحبائك.. استغل نشاطك ونهجك القوى للحصول على المكاسب المالية.