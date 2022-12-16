القضاء على 3 قردة شمبانزى بعد هروبهم من حديقة حيوانات فى السويد

جدة - نرمين السيد - وأصيب قرد رابع بطلقة نارية، على ما أوضحت الشركة التى تتولى إدارة حديقة حيوانات "فوروفيك" الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم.

وقالت أنيكا تروسليوس، الناطقة باسم مجموعة "باركس أند ريزورتس" المسؤولة عن الحديقة، إن وجود الشمبانزى خارج الحديقة يشكل خطرًا على حياة الأفراد.

وفرت خمسة قردة شمبانزى من أصل سبعة موجودة فى حديقة الحيوانات من أقفاصها، أمس الأربعاء، لأسباب ما تزال مجهولة، وأصبحت طليقة فى محيط الحديقة.

وأوضحت الإدارة أن تخديرها لم يكن حلًا بديلًا، لأن إطلاق سهم مخدر يحتاج إلى أن يكون الشخص قريبًا جدًا من الحيوان، فضلًا عن أن المخدر يعطى مفعوله بعد عشر دقائق.

وأشارت الإدارة فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى أن القردة الأربعة التى ما تزال حية موجودة فى القسم المخصص للقردة، لكنها لم تُجرِ إعادتها إلى أقفاصها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإدارة قولها: "هذا يعنى أننا لا يمكننا السماح للأشخاص بالتنقل داخل الحديقة وأننا فى حالة تيقظ مستمرة".

والحديقة مغلقة خلال هذا الموسم إلا أن العاملين فيها كانوا متواجدين لدى وقوع الحادث.