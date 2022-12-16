جدة - نرمين السيد - وأصيب قرد رابع بطلقة نارية، على ما أوضحت الشركة التى تتولى إدارة حديقة حيوانات "فوروفيك" الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم.
وقالت أنيكا تروسليوس، الناطقة باسم مجموعة "باركس أند ريزورتس" المسؤولة عن الحديقة، إن وجود الشمبانزى خارج الحديقة يشكل خطرًا على حياة الأفراد.
وفرت خمسة قردة شمبانزى من أصل سبعة موجودة فى حديقة الحيوانات من أقفاصها، أمس الأربعاء، لأسباب ما تزال مجهولة، وأصبحت طليقة فى محيط الحديقة.
وأوضحت الإدارة أن تخديرها لم يكن حلًا بديلًا، لأن إطلاق سهم مخدر يحتاج إلى أن يكون الشخص قريبًا جدًا من الحيوان، فضلًا عن أن المخدر يعطى مفعوله بعد عشر دقائق.
وأشارت الإدارة فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى أن القردة الأربعة التى ما تزال حية موجودة فى القسم المخصص للقردة، لكنها لم تُجرِ إعادتها إلى أقفاصها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإدارة قولها: "هذا يعنى أننا لا يمكننا السماح للأشخاص بالتنقل داخل الحديقة وأننا فى حالة تيقظ مستمرة".
والحديقة مغلقة خلال هذا الموسم إلا أن العاملين فيها كانوا متواجدين لدى وقوع الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القضاء على 3 قردة شمبانزى بعد هروبهم من حديقة حيوانات فى السويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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