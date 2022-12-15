بيع نسختين نادرتين من رواية «دون كيشوت» مقابل نصف مليون يورو

جدة - نرمين السيد - ولم تُكشف هوية الشخص الذى اشترى هذين النموذجين من الرواية الشهيرة، وهما نسخة من ثالث نسخ الكتاب الأول الذى طُبع عام 1608، ونسخة أولى من الكتاب الثانى الصادر عام 1615.

وتصنف هذه الرواية كأول رواية معاصرة، وتدور أحداثها حول رجل فقير يختار العيش كفارس مسؤول عن تصحيح أخطاء المجتمع، وحققت نجاحًا ساحقًا منذ طرحها عام 1605.

وكان الكتابان اللذان عرضتهما دار "سوذبيز" أمام العامة فى لندن الشهر الماضى، قد اشتراهما الدبلوماسى البوليفى خورخى أورتيز ليناريس، عام 1936، الأول مقابل 100 جنيه استرلينى، والثانى فى مقابل 750 جنيهًا استرلينيًا، وفق آن هيلبرون، المسؤولة عن الكتب والمخطوطات لدى "سوذبيز".

وتكمن "فرادة" النسختين فى تغليفهما العائد للقرن الـ18 على يد هاوى جمع إنجليزى، إذ من النادر إيجاد نسخ من "دون كيشوت" مع تجليد بهذا القدم، وفق "هيلبرون".