سائل تبريد يلغى رحلة رائدى فضاء روسيين

جدة - نرمين السيد - قررت وكالتا ناسا والفضاء الروسية إلغاء عملية سير فى الفضاء لرائدين روسيين، كان يستعدان للخروج من محطة الفضاء الدولية، أمس، بسبب تسرب فى سائل التبريد من كبسولة فضائية ملحقة.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة "ناسا"، أعلن أن رائدى الفضاء ليسا فى خطر، كما ارتدى رواد الفضاء البدلات وخفضوا ضغط غرفة معادلة الضغط عندما ظهر التسريب فى بث مصور مباشر. وتعتزم وكالتا الفضاء الروسية وناسا التحقيق فى تسريب سويوز لتحديد مدى تأثر الكبسولة، ولم يتضح على الفور تأثير التسريب فى مهمة الطاقم، ويوجد 5 رواد فضاء آخرين على متن المحطة الفضائية.

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