الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية لاعب فاعل فى مواجهة الأزمات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال هشام العسكرى، نائب مدير وكالة الفضاء المصرية، إن العالم يعيش عصرًا تحدث فيه ظواهر طبيعية جامحة لها تأثيرات كبيرة، موضحًا أن كوكب الأرض أصبح لا يملك رفاهية الوقت فى ملف المناخ.





أضاف "العسكرى" فى مداخلة لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الجميع بدأ يركز اهتمامه بكيفية معرفة التنبؤات المناخية للحد من وقوع الكوارث أو وضع خطة للاستعدادات لمواجهاتها مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات والجفاف، وغيرها من الظواهر التى تضرب كوكب الأرض من حين لآخر. تابع:" أنه تعاظمت أهمية دور علوم الأرض والاستشعار عن بُعد لأنه باستخدام الأقمار الصناعية تستطيع الدول رصد ما حدث فى الماضى وما يحدث فى الحاضر، ما يمكنها عن طريق المزج بين نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد، التنبؤ بما سيحدث فى المستقبل، وبالتالى تكون أكثر جاهزية فى التعامل مع مثل هذه الظواهر".

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