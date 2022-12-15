أطعمة تجلب الحظ فى العام الجديد

جدة - نرمين السيد - ويلجأ البعض إلى تناول عدد من الأطعمة لأجل اعتقادهم بأنها تجلب الحظ مع بداية عام جديد، وذلك وفقا لموقع "delish".
ومن بين الأطعمة التى يمكن الاستعانة بها لضمانا بجلب الحظ السعيد فى بداية عام جديد:
-العنب:
يتناول البعض العنب عند منتصف الليل، ويقومون بتناول 12 حبة لأجل الحصول على الحظ السعيد خلال أشهر السنة الجديدة.
-الرمان:
يحمل الرمان عدد كبير من الحبات، ويؤمن الأفراد بأنها تشير إلى الوفرة والحياة الجديدة.
-السمك:
يعتاد الكثير على تناول الأسماك فى ليلة رأس السنة، إيمانا بأنه يجلب الحظ والخير خلال العام الجديد.
-المكرونة:
يعتقد الأفراد أن تناول المكرونة الطويلة قبل الساعة 12 ومع بداية أول يوم من العام الجديد، بأنها ترمز للعمر الطويل والحياة الخالية من التعب.
العدس:
يمثل الحظ السعيد فى بداية العام الجديد، لذا يتناوله البعض ليلة رأس السنة، كما يعتقدون أنه يزيد المال.
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