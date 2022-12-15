خطوات لتعطيل ميزة التفاعل فى «واتساب»

جدة - نرمين السيد - ولكن يعتبر البعض أن تلك الرموز تتسبب فى عدد من المشكلات لديهم خلال رسائل الدردشة، حيث قد يترتب عنها الشعور بالإحراج وإساءة الفهم عند استعمال الرمز الخاطئ.

كما يعتقد البعض أنه من الأمور المزعجة لديهم، تلقى إشعار رسالة عند تفاعل العديد من المستخدمين فى الدردشة الجماعية، لذا يمكن تعطيل تلك الرموز التعبيرية وذلك التفاعل من خلال اتباع عدد من الخطوات، وفقا لموقع "India Today" منها:

-فتح تطبيق واتساب على الهاتف سواء أندرويد أو أيفون أو على أجهزة الكمبيوتر.

-الضغط على النقاط الثلاثة الموجودة بالجزء العلوى الأيمن فى الإعدادات.

-النقر فوق علامة التبويب الخاصة للإشعارات.

-التمرير والبحث عن خيار رد الفعل.

-تبديل وإيقاف تشغيل "إظهار الإخطار للتفاعل مع الرسائل التى ترسلها".