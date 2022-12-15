جدة - نرمين السيد - وجاء بالفيديو العريس والعروس وهما على خشبة المسرح وسط الأقارب والأصدقاء، فى أجواء مليئة بالسعادة والبهجة. وعندما جاءت لحظة تقطيع "التورتة" تحولت أجواء الحفل إلى حلبة مصارعة بين العريس والعروس. وظهر بالفيديو العريس وهو يطعم العروس بالإجبار، ولكن سرعان ما تحولت تلك السعادة إلى شجار بين الطرفين. واندفعت العروس لصفع عريسها وتفاجأ من رد فعلها وأعاد لكماتها بصفعات على وجهها، مما تحول الأمر بينهما لهجمات عنيفة. وبعد صفع العريس من قبل العروس بدأت معركة بالأيدى وسط أقاربهم وهم يحاولون التدخل لوقف تلك المشاجرة، ولكن لم تهدأ الأمور بينهما حتى بعد فصلهم عن بعض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى حفل زفاف بالهند.. شجار عنيف بين العروسين بسبب فقرة «التورتة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.