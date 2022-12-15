توقعات الأبراج اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022.. مفاجآت فى العمل وصعود عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

استمر فى العمل واسعى لتحقق كل أهدافك، وتحدث مع شريك حياتك وكن لطيفًا معه.

الثور

احرص على إنهاء كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل، وافعل ما تحبه لتتحسن حالتك المزاجية.

الجوزاء

تعامل مع الأمور المهنية بذكاء وابتعد عن التهور، وكن قريبًا من شريك حياتك وأفراد الأسرة والأقارب.

السرطان

ركز فى عملك وجدد أفكارك، وتواصل بشكل مستمر مع العائلة والأصدقاء وحافظ على علاقات قوية معهم.

الأسد

تماسك ولا تيأس واكمل السير نحو أحلامك مهما كانت الصعوبات، وقدم النصائح لأفراد الأسرة والاشخاص المقربين وشاركهم الرأى.

العذراء

نفذ المهام المطلوبة منك ولا تشتت تفكيرك بأمور غير هامة فى العمل، وتحمل مسؤوليتك فى حياتك الأسرية والاجتماعية.

العقرب

جدد طاقتك وتعلم مهارات جديدة وحسّن من مستواك المهنى، واقضى وقتًا ممتعًا رفقة الأسرة وشريك حياتك.

الميزان

اكمل طريقك المهنى ولا تتوقف عن المحاولة حتى تصل إلى ما تريد، واحرص على علاقة مستقرة مع شريك حياتك وأسرتك وعائلتك.

الجدى

تعاون مع زملاء العمل وتبادلوا الخبرات لمصلحة العمل، واحتوى شريك حياتك ووفر له الأمان.

القوس

استفيد من خبرات الماضى واستغل قدراتك فى عملك، وتعامل برفق مع العائلة والأصدقاء والأسرة.

الحوت

ابذل ما بوسعك فى العمل لتصبح متميزًا فيه، وقدم الدعم الكافى الذى يحتاجه شريك حياتك وأفراد العائلة.

الدلو

تحمل الصعاب فى العمل ولا تتراجع، واجلس مع شريك حياتك واسترجع معه الذكريات الجميلة.