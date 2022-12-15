اليوم العالمى للإفتاء 2022.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي للإفتاء 2022

وكانت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية قد حددت يوم 15 ديسمبر من كل عام للاحتفال بـ اليوم العالمى للإفتاء بناء على توصية من المؤتمر العالمى الخامس لدور وهيئات الإفتاء المنعقد فى القاهرة تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى".

وقد أوصت الأمانة العامة فى البيان الختامى بإطلاق اليوم العالمى للإفتاء ليكون يوم 15 من ديسمبر من كل عام، حيث يوافق ذكرى إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.

اليوم العالمى للإفتاء يشارك فى فعالياته عدد كبير من علماء العالم الإسلامى، من أعضاء الأمانة العامة، وسائر العلماء المعنيين بالفتوى، فضلا عن جمع كبير من قادة الفكر والرأى وخصوصا المهتمين بشأن تجديد الخطاب الدينى.

اليوم العالمي للإفتاء 2022

ويهدف اليوم العالمى للإفتاء إلى تكريس ضوابط الفتوى، والاستفتاء وتعزيز المؤسسات والهيئات والجهات الإفتائية فى أوساط الأمم والشعوب الإسلامية، كما يهدف إلى التنسيق لتبادل الخبرات وتوجيه الجهود لتصحيح المفاهيم وتبصير المسلمين فى العالم بأمور دينهم وقضايا الفكر المتجددة.

وفى اليوم العالمى للإفتاء تتم دعوة الإعلاميين والصحفيين وخطباء المساجد فى كل دولة للتعريف بمؤسستها الإفتائية ونشر مفاهيم الشعار الذى يتم تحديده، فضلا عن نشر مقال رسمى يكتبه المفتى الرسمى فى كل دولة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مرئية ومسموعة متعلقة بالمؤسسة.

اليوم العالمي للإفتاء 2022

فى اليوم العالمى للإفتاء أيضًا، يتم عمل فيلم وثائقى لكل مؤسسة إفتائية على حدة؛ للتعريف بها وبأهم الخدمات التى تقدمها لجمهورها، فضلا عن توزيع مطويات ونشرات تعريفية عن الفتوى وآداب المستفتى، وعمل أنشطة لزيادة الوعى، والتحذير من الفتاوى المتطرفة والمغلوطة.

ليس هذا فحسب؛ بل إنه فى اليوم العالمى للإفتاء تتم إقامة ندوات جماهيرية فى المساجد أو الأماكن العامة، فضلا عن عقد فعاليات علمية متصلة بشعار اليوم العالمى للإفتاء الذى تم تحديده، وتنظيم قوافل إفتاء ميدانية.